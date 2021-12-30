Путин подписал закон о запрете списывать соцвыплаты за долги по кредитам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий автоматическое списание социальных выплат в счет погашения долгов граждан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон запрещает банкам списывать единовременные соцвыплаты государства в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате. Также должнику предоставляется право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы и иных ежемесячных доходов в размере прожиточного минимума.

Соответствующие статьи федерального закона вступают в силу с 1 июля 2022 года. Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года. Даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание денег, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.