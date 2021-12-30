Попова сообщила о 103 случая заражения «омикроном» в России

В России выявлено свыше 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», все очаги локализованы. Об этом сегодня, 30 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона". Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что уже проводится первый скрининг тест-системы для выявления непосредственно «омикрона»: «Мы тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен [вирус]».

Напомним, омикрон-штамм был выявлен осенью на юге Африки. По данным ВОЗ, на сегодня он обнаружен уже более чем в 100 странах.