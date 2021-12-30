Индекс экономических надежд опустился в России ниже уровня 1998 года

Индекс экономических надежд находится в России на исторических минимумах. Этот показатель в стране в полтора раза ниже среднемирового. Россиян, ожидающих экономических трудностей в 2022 году, почти впятеро больше, чем тех, что рассчитывает на процветание. Об этом следует из исследования Gallup International, пишет РБК.

По данным экспертов, в 2021 году индекс экономических надежд россиян составил минус 42 процентного пункта. Самый низкий уровень индекса был зафиксирован в 2013 году – минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах.

«На эти годы пришлись значительные экономические потрясения. В 1998 году Россия объявила дефолт по гособязательствам, в 2008 году бушевал глобальный финансовый кризис, а в 2013 году экономика России столкнулась со спадом и чувствовала себя хуже мировой», - отмечает издание.

Экономических трудностей в 2022 году ждут 53% опрошенных россиян — в 2020-м их было 47%. При этом с 6% до 11% выросла доля оптимистов. 24% респондентов считают, что экономические условия в 2022 году не поменяются, еще 12% затруднились ответить.

Исследование показало, что индекс экономической надежды в России в полтора раза ниже среднемирового. В целом в мире доля ожидающих экономического процветания в 2022 году составила 26%, ухудшения ждут 41%.

Индекс экономической надежды рассчитывается как разница между опрошенными, ожидающими процветания и трудностей в следующем году, и измеряется в процентных пунктах.