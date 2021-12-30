Программа «Пушкинская карта» стала включать в себя кинотеатры

Мест, где молодежь сможет расплатиться «Пушкинской картой», станет больше уже с 1 февраля 2022 года. Так, по информации пресс-службы сервиса «Госуслуги», участники программы смогут купить этой карте билет в кинотеатр. Важно только, чтобы фильм был создан при поддержке «Фонда кино» и Минкультуры. Лимит на покупку билетов — 2000 рублей.

Кроме того, в январе лимит всех активных карт будет изменен, и баланс карты будет пополнен до 5000. Список доступных кинотеатров будет опубликован в приложении «Госуслуги Культура» и на сайте культура.рф.