Председатель Конституционного суда допустил возврат смертной казни в РФ

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин не исключает возможности возврата в России смертной казни. По его мнению, введение моратория в 1996 году стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию, пишет «Коммерсантъ».

«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — говорится в книге Зорькина «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

Председатель КС напомнил, что формально смертная казнь в России не отменена — на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель. По мнению Зорькиа, пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт.

Председатель КС выразил надежду, что «отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно».