16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4959   EUR  83,2194  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Верховный суд ликвидировал общество «Мемориал»*

Верховный суд России постановил ликвидировать «Мемориал»*

Верховный суд ликвидировал общество «Мемориал»*

Верховный суд России поддержал иск Генпрокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал»*. Заседание вела судья Алла Назарова, которая в 2019 году принимала решение о ликвидации общественного движения «За права человека». По решению судьи также должны быть ликвидированы все региональные отделения и иные структурные подразделения организации.

Прокурор Алексей Жафяров в суде обвинил «Мемориал»* в «искажении исторической памяти о Великой Отечественной войне», создании «ложного образа Советского союза как террористического государства», попытках реабилитировать нацистских преступников и открытой поддержке запрещенных организаций.

«Мемориал»* намерен обжаловать решение о ликвидации, а также обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил председатель правления организации Ян Рачинский.

*Включен Минюстом в реестр иностранных агентов


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:25, просмотров: 226, комментариев: 1
Комментарии:
sst
Сегодня в 19:10
как же стыдно смотреть на такое кремлевское правосудие....

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 4812
  2. Андрей Филатов: Не собираюсь принимать позицию тех собственников, которым наплевать на облик города 1147
  3. Филатов – обо всем: самое важное с пресс-конференции главы Сургута 1094
  4. ​Не хочу портить настроение, но… 941
  5. ​Как я, скорее всего, погиб бы в «Ауре». Открытое письмо дирекции ТРЦ и руководству МЧС в Сургуте 780
  6. Сургутская Белка стала звездой федерального телевидения 576
  7. ​Первые этажи газпромовской «свечки» отдадут под общественное пространство 556
  8. ​Отмечены за заслуги: награды Сургутского района получили знаковые личности Югры 501
  9. ​АО «Транснефть-Сибирь» приступило к эксплуатации единой системы диспетчерского управления 491
  10. ​«Россети Тюмень» обновили парк устройств для диагностики энергообъектов в Югре 487
  1. В Югре на похоронах сына задержали наркосбытчицу, которая скрывалась 18 лет 5194
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 4812
  3. Суд Нижневартовска отправил в колонию главу турагентства за обман 57 горожан 3835
  4. ​Самый большой хоровод в Югре оказался плановой эвакуацией 3789
  5. Вартовчанин Максим Храмцов попал в десятку лучших спортсменов 3648
  6. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 3483
  7. ​В деле с обысками у Виталия Щербакова появились новые подробности 3325
  8. В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс 3300
  9. В СИЗО Нижневартовска ремонтируют камеры для улучшения «морально-психологической обстановки» 3245
  10. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 3128
  1. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9877
  2. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 9726
  3. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9699
  4. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 9253
  5. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 9044
  6. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 8972
  7. Нефтеюганск к Новому году украсят статуями оленей, медведя и крыльями 8420
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8401
  9. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 8081
  10. ​Жители Нефтеюганска переживают за лошадей, которые питаются на помойке в мороз 7441

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика