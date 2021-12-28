В Урае участнику организации «Свидетелей Иеговы»* назначили полумиллионный штарф

В Урае суд вынес приговор участнику запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». 41-летний Андрей Сазонов признан виновным в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании. Суд назначил ему штраф в 500 тыс. руб. – эта сумма в три раза меньше, чем просила прокуратура.

Информация о приговоре опубликована на портале запрещенной организации. Сообщается, что Андрей Сазонов занимает должность первого заместителя гендиректора «Урайтеплоэнергия», награжден грамотами от администрации города. Сам он настаивает на своей полной невиновности. Уточняется также, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, уголовное дело в отношении Андрея Сазонова возбудили в январе 2019 года. Тогда же в Урале прошли обыски в домах восьми горожан, которых следствие сочло причастными к деятельности запрещенной организации.

*Экстремистская организация, запрещенная в России