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​Матвиенко назвала целесообразным укрупнение российских регионов

Матвиенко вновь подняла вопрос об укрупнении регионов России

​Матвиенко назвала целесообразным укрупнение российских регионов
правительство РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос об укрупнении регионов целесообразен, и снимать его с повестки не надо. Однако этот вопрос следует тщательно обсудить с гражданами.

«Целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо, но, если вести об этом речь, это должно не идти с высоких кабинетов вниз, а понимание такое должно родиться в самих субъектах, самими людьми», — заявила Матвиенко в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос об актуальности укрупнения регионов.

По ее словам, президент РФ поставил задачу максимально задействовать возможности каждого региона, и за счет этого выравнивать условия проживания людей, финансовую обеспеченность и так далее.

Ранее Валентина Матвиенко уже поднимала эту тему. «Я сторонник перекройки карты регионального плана. Есть субъекты Федерации, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин», — заявила она в 2016 году ТАСС. Чиновница подчеркнула, что регионы следует укрупнять, «имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования».

Осенью 2021 года статус «тюменской матрешки» оказался под угрозой из-за нового закона о принципах формирования публичной власти в регионах. В законопроекте, принятом в первом чтении, был пункт, фактически уничтожающий независимость регионов Большой Тюмени. Против документа выступили главы Югры, Ямала и Тюменской области и региональные Заксобрания. В итоге ко второму чтению в законопроект внесли поправки, сохраняющие статус «тюменской матрешки».


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Сегодня в 16:14, просмотров: 530, комментариев: 3
Комментарии:
Iriska
Сегодня в 17:57
"понимание такое должно родиться в самих субъектах, самими людьми" и
чтобы "выравнивать условия проживания людей, финансовую обеспеченность" можно Югру объединить сразу с Москвой?
Швондер.
Сегодня в 19:16
И пару рюмок со стаканом
Сергей Б
Сегодня в 21:35
Матвиенко она как кошка, которая знает чье мясо съела. Одному «патриоту», призывающему к защите отечества, она так и сказала, что мол и не надейся, что россияне побегут в военкоматы чтобы встать на защиту чиновников и депутатов.
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