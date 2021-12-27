Депутаты Сургута оценили риски для жителей домов, которые обслуживает УК «ДЕЗ ЦЖР»

Сургутяне перейдут на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями из-за долгов одной из самых крупных управляющих компаний города «ДЕЗ ЦЖР». Об этом рассказали на заседании комитета по городскому хозяйству в думе города. Вместе с тем, на собрании депутаты выказали беспокойство по поводу того, что другие УК агитируют жителей заключать договоры обслуживания с ними и расторгать уже заключенные прямые с поставщиками энергоресурсов.

«Для управляющих компаний в этом есть личная выгода. Они, как посредники между получателями и поставщиками энергоресурсов, используют средства жителей в своих целях, задерживая расчеты с поставщиками. Эта ситуация снова может спровоцировать подобные финансовые сложности и, как следствие, проблемы для сургутян. Этого допустить нельзя», - подчеркнул заместитель председателя комитета по горхозяйству и перспективному развитию города Думы Сургута Богдан Гужва.

На сегодняшний день счета УК «ДЕЗ ЦЖР» заблокировали. Идут разбирательства в суде, а также растут долги перед ресурсоснабжающими организациями. Компания задолжала «Горводоканалу» 110 миллионов рублей – это треть суммы долга всех УК города. Кроме того, в СГМУП «Городские тепловые сети» сообщили о задолженности в 90 миллионов рублей.

Напоминаем, что «ДЕЗ ЦЖР» обслуживала 356 многоквартирных домов Сургута с 1998 года. Сейчас лицензия УК действующая, а договоры с подрядчиками не расторгнуты. На случай непредвиденной ситуации, в департаменте городского хозяйства подготовили пути решения. Также будет проведена разъяснительная работа с недобросовестными компаниями.

Ранее директор УК «ДЕЗ ЦЖР» сообщил корреспонденту siapress.ru, что реорганизация связана с налоговыми вопросами.