Урал обогнал Москву по темпам прироста зарплат

Реальные зарплаты на Урале растут быстрее, че в Москве, причем этот тренд продолжается с 2020 года. Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter.ru, который выяснил динамику реальных зарплат по итогам 2021 года и сравнил с показателями 2020 года.

По итогам 2021 года доходы работников из Уральского федерального округа показали наилучшую динамику в стране – плюс 12% к прошлому году. Сибирский ФО и Санкт-Петербург с Ленинградской областью заняли вторую и третью позицию по темпам прироста - +8% и +6% соответственно.

Структура самых высокооплачиваемых отраслей за год почти не изменилась. Самые большие зарплаты по-прежнему у работников ИТ (120 157 руб.) и строительства (115 216 руб.). Они же показали и самые высокие темпы прироста – от 10% до 14%. Также выросли зарплаты в финансовом секторе, производстве товаров народного потребления (не пищевых) и автомобильном бизнесе.

По словам директора департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Натальи Даниной, на рынке труда сохраняется отставание роста зарплат от темпов инфляции. Рост совокупного дохода российских работников составил от 5,1% до 6,9%, что на 1,4-1,9 процентных пункта ниже прогноза по инфляции по итогам 2021 года.

«Дефицит кадров пока не спровоцировал массовую «зарплатную гонку» среди работодателей, поскольку прирост зарплат текущим сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях едва покрывает темпы инфляции», - отметила специалист.