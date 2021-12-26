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​Югорчане смогут окунуться на Крещение

В Югре оборудуют крещенские купели

​Югорчане смогут окунуться на Крещение
Фото: siapress.ru

В 2022 году жители Югры смогут отпраздновать Крещение Господне, окунувшись в прорубь. Праздник Крещения пройдёт традиционно, но с соблюдением всех необходимых эпидемиологических условий. Об этом рассказал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел на встрече с журналистами.

Напомним, в прошлом году крещенские купания были под запретом из-за пандемии. Тогда митрополит подчеркивал, что главное для христианина в этот день – присутствие на церковной службе, исповедь и причащение, окропление крещенской водой. Для того, чтобы не люди не рисковали жизнью и не окунались в нелегальные купели, водоемы патрулировались.


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26 декабря в 21:37, просмотров: 202, комментариев: 0
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