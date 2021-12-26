27 декабря состоится пресс-конференция главы Сургута Андрея Филатова

В понедельник, 27 декабря, в 11.00 состоится пресс-конференция главы Сургута Андрея Филатова. Прямая трансляция будет вестись в аккаунте градоначальника в Instagram.

«27 декабря в прямом эфире расскажу о ключевых показателях и результатах работы за 2021 год в рамках итоговой пресс-конференции. Вместе с командой буду отвечать на вопросы журналистов городских и окружных СМИ. Поднимем и обсудим темы, которые сегодня наиболее актуальны для сургутян», - написал Андрей Филатов.

Напомним, Андрей Филатов вступил в должность главы Сургута 27 февраля 2021 года.