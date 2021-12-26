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​Югорчане стали больше занимать у банков на автомобили

Размер среднего автокредита в Югре превысил 1,2 млн рублей

​Югорчане стали больше занимать у банков на автомобили
Фото: pixabay.com

Средний размер автомобильного кредита в Югре вырос за месяц на 6,2 процента и достиг 1 249 363 рублей. По этому показателю занимает восьмое место стране. В ноябре 2021 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в Москве (1,84 млн. руб.), Московской области (1,56 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,49 млн. руб.), Краснодарском крае (1,36 млн. руб.), а также в Ленинградской области (1,32 млн. руб.). Статистику публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер выданных автокредитов вновь обновил рекорд, достигнув 1,25 млн рублей. Это на 2,7 процента больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце.

«Сокращение выдачи автокредитов осенью текущего года при одновременном росте их среднего чека обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей и окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования. Кроме того, бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что, в целом, можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б\у автомобилей останется, и будет развиваться. При этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что в Югре на девять процентов сократилось число выданных автокредитов.


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Сегодня в 17:23, просмотров: 155, комментариев: 0
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