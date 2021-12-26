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​Лауреатом премии за лженауку «Почетный Академик ВРАЛ» стал психотерапевт Андрей Курпатов

Андрей Курпатов получил «Грустного рептилоида»

​Лауреатом премии за лженауку «Почетный Академик ВРАЛ» стал психотерапевт Андрей Курпатов
Фото: vk.com/av.kurpatov

Подведены итоги антипремии «Почетный Академик ВРАЛ-2021». В этом году победителем стал психотерапевт, телеведущий и руководитель лаборатории нейронаук Сбербанка Андрей Курпатов.

«Сатирическую награду Курпатов получил за активное использование терминов «цифровой аутизм» и «информационная псевдодебильность». Он также заявлял, что использование смартфонов увеличивает риск суицида», - сообщает Znak.com.

В финал вышли блогер Антон Мысливец, который ведет конспирологический ютуб-накал «Крамола», и кандидат исторических наук Ольга Четверикова. Мысливец и Четверикова рассказывали о медицинских «заговорах», опасности вакцин и «чипировании».

Премия «Почетный Академик ВРАЛ» (Врунической Академии Лженаук) вручается с 2016 года за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации. Она учреждена порталом Антропогенез.ру и фондом «Эволюция». В этом году премия впервые проводится в двух номинациях: основной «ВРАЛ» и медицинской «АПЧХИ» (что расшифровывается как «Академия Превентивной ЧакроХирургии»).


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Сегодня в 12:02, просмотров: 404, комментариев: 4
Комментарии:
Марина Соболевская
Сегодня в 12:32
Данную премию заслуживает уже много-много лет совершенно другой деятель. Любитель многочасовых прессух, к примеру....
tdn Марина Соболевская
Сегодня в 14:27
> Любитель многочасовых прессух, к примеру
Заслуженный враль всея руси - неплохо звучит
Швондер.
Сегодня в 14:47
Там еще печаль по поводу вороватого гомосексуального любовника
Сергей Б Марина Соболевская
Сегодня в 15:12
Путин что ли?
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