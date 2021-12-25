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У самолета Utair во время разгона взорвался двигатель // ВИДЕО

Рейс из Тюмени в Ереван задержали из-за взрыва в двигателе самолета

У самолета Utair во время разгона взорвался двигатель // ВИДЕО
Фото, видео: Мегатюмень

У самолета Utair, вылетевшего из Тюмени в Ереван, взорвался двигатель. Инцидент произошел сегодня, 25 декабря. По информации транспортной прокуратуры города, проблема проявилась во время разгона, командир сразу доложил о подозрении на помпаж двигателя. Воздушное судно вернулось на стоянку.

На рейс зарегистрировано 176 пассажиров, из них 18 детей. По предварительным данным никто не пострадал. Представителем авиакомпании оказаны необходимые услуги, воздушное судно заменят. Люди отправятся в путь в 17:00.

«Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – сообщает ведомство.


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Сегодня в 16:02, просмотров: 276, комментариев: 0
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