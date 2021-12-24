Россияне ищут в интернете идеи для подарков и нарядов на Новый Год

Одним из самых популярных в «Яндексе» запросов со словом Новый год стал вопрос «Что подарить на Новый Год?». Также часто поступали вопросы: «Что приготовить на Новый год?», «В чем встречать год тигра?» и «Куда поехать на Новый год?». Об этом следует из исследования «Яндекса», который оценил поисковые запросы пользователей в преддверии Нового года, пишет издание «РБК Тренды».

Кроме того, российские пользователи интересовались, какое животное станет символом 2022 года, и как лучше встретить год тигра. Чаще всего россияне искали в «Яндексе» костюмы гнома, конфетки, зайчика, елочки и снежинка. А самыми популярными среди салатов оказались рецепты «селедки под шубой» и «оливье». При этом первый пользуется особой популярностью у жителей Дальнего Востока, тогда как «оливье» предпочитают пользователи из Сибири.

Наиболее популярными делами к Новому году стали украшение помещения, нанесение рисунков на окна и изготовление поделок, отмечает издание.