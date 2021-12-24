Югорчан призвали обращаться за помощью в случае домашнего насилия

В УМВД по ХМАО – Югре обратились к жительницам и жителям округа, ставшим жертвами домашнего насилия. В полиции призвали их не молчать и не стесняться просить о помощи.
«Насилие – это принудительное воздействие на кого-нибудь, нарушение личной неприкосновенности, применение физической силы к кому-нибудь», - отметили в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что насилие может быть разным: эмоциональным, физическим, психологическим. Совершаться оно может дома, на работе, в компаниях.
В ситуации насилия можно обратиться за помощью и получить необходимую консультацию: в полиции, центрах социальной помощи населению, общественных организациях, занимающихся вопросами насилия и службах «Телефон доверия».
Телефоны дежурной части УМВД России по ХМАО – Югре (3467) 398-215, 398-216.
Телефон Единой социальной психологической службы телефона доверия 8-800-101-12-12.
«Помните, насилие не является нормой! Вы имеете право на защиту. Если вы стали жертвой насилия – не стесняйтесь звать на помощь!», - призвали в полиции.
У знакомой муж тиран, 8 лет её избивал до полусмерти, за сломанный нос ему 5 тыс выписали и домой отпустили тут же, он пришёл и голову ей пробил, сказал: ещё раз пожалуешься - убью! Боялась и терпела. И каждые полгода то зубы выплёвывала, то швы снимала, фонари под глазами - вместо макияжа. А потом любовника себе нашла и ушла к нему, оставила детей. С горем пополам развелись, еле жива осталась. Любовник теперь по врачам возит, по санаториям, зубы вставляет и детей её содержит.
Если вы стали жертвой насилия - бегите! И ... ищите себе нового мужика. Никто вас больше не защитит и не пожалеет.