Россияне назвали главные слова уходящего 2021 года

«Коронавирус», «рост цен» и «QR-код» стали, по мнению россиян, главными словами 2021 года. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2021 года. Ими стали: "коронавирус", который выбрали 38% россиян, "рост цен" — 34% и "QR-коды" — 28%», — цитирует Федорова РИА «Новости».

В число главных слов года россияне также включили «вакцину», «снижение доходов», «дистанционное обучение» и «маски».

К главным международным событиям жители РФ отнесли пандемию (39%), рост цен и инфляцию (37%).

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел в декабре. В нем приняли участие 1600 человек.