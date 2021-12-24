Для индексации страховых пенсий в 2022 году потребуется дополнительно до 200 млрд рублей

Индексация страховых пенсий в 2022 году, исходя из инфляции 8,22%, потребует дополнительного финансирования до 170 млрд руб., пишут со ссылкой на экспертов «Известия». Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил потребность в дополнительных ассигнованиях в 150–160 млрд руб., а главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах — в 150–170 млрд.

А при инфляции 8,5% дополнительное финансирование должно составить не менее 212,7 млрд, подсчитал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

Накануне, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Ожидается, что по итогам 2021 года она составит 8%, что вдвое выше целевого показателя, уточнил он. Согласно последним данным Росстата, годовая инфляция достигла уже 8,22%. При этом в принятом законе о бюджете Пенсионного фонда предусмотрена индексация пенсий лишь на 5,9%.