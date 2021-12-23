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​В Тюмени пройдут масштабные предновогодние сельскохозяйственные ярмарки

Тюменцев и гостей города пригашают на предновогоднюю ярмарку в этот уикенд

​В Тюмени пройдут масштабные предновогодние сельскохозяйственные ярмарки
Фото: vk.com/tmnourhome

В субботу, 25 декабря, в Тюмени состоятся областные сельскохозяйственные продовольственные ярмарки. Это – прекрасная возможность приобрести качественную, недорогую экологически чистую продукцию напрямую от местного производителя.

«Традиционно на таких ярмарках в общем организовывается более 150 торговых мест, что конечно дает широкий выбор для потребителя. Свою продукцию представляют сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, а также граждане, реализующие продукцию со своих личных подсобных хозяйств. При этом все участники имеют всю необходимую документацию, подтверждающую качество и безопасность своей продукции», - рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Будет организовано четыре площадки по адресам:
- на прилегающей территории к Выставочному центру, (ул. Севастопольская, 12);
- прилегающей территории к торговому центру «Заречный двор», (проезд Солнечный, 11);
- территории ТЦ «Порт» (ул. Мельникайте, 126, корп. 2);
- пересечении улиц Ямская – Льва Толстого (парковка).


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Сегодня в 20:50, просмотров: 185, комментариев: 0
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