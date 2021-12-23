В Тюменской области услуги по реабилитации детей-инвалидов будут предоставляться на основании электронного сертификата

Тюменская область вошла в число регионов России, где будет реализован пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов. Соответствующее постановление утвердило правительство России.

«В его рамках все основные и сопутствующие услуги по реабилитации детей-инвалидов будут предоставляться комплексно и на основании электронного сертификата – цифрового документа, подтверждающего право на те или иные меры социальной поддержки. С помощью сертификата можно будет компенсировать расходы на проезд до места реабилитации и оплатить: реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих в этих учреждениях», - рассказали в департаменте социального развития региона.

Проект будет реализован поэтапно. С 1 января до 1 июня 2022 года Минтруд, Фонд социального страхования, федеральное казначейство и власти регионов проведут организационные мероприятия. Со 2 июня 2022 года начнется предоставление услуг с помощью электронного сертификата. Услуги будут оказываться в реабилитационных организациях регионов, а также в федеральных реабилитационных учреждениях, подведомственных Минтруду.