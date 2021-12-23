В Тюменской области названы победители конкурса «Город мастеров – 2021»

104 творческие работы из 17 муниципальных районов Тюменской области были участвовали в областном конкурсе «Город мастеров – 2021». Педагоги дошкольного образования представили лучшие практики ознакомления детей с российскими народными художественными промыслами и ремёслами, сообщили в департаменте образования и науки региона.

Победителем конкурса в номинации «Продуктивные виды деятельности с подгруппой детей» стала воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад №146» города Тюмени Людмила Пономарева. Первое место в номинации «Мастер-класс для детей» завоевала воспитатель по изодеятельности МАДОУ «Детский сад №79» города Тюмени Марина Шарапова.

«Конкурс «Город мастеров» — это праздник творчества, праздник профессионализма. Большого внимания заслуживают мастер-классы, отличающиеся особой актуальностью сейчас, когда дети, оставаясь дома из-за болезни, могут позаниматься с любимым педагогом в онлайн-формате. Радует то, что тематика мастер-классов очень обширная», - отметила председатель жюри Л.В. Костина.