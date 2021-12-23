«Безопасный город» помог раскрыть 147 преступлений в Тюмени

За десять месяцев 2021 года в Тюменской области почти на 12 процентов снизилось число преступлений в общественных местах и на улицах. Сохранению стабильной обстановки способствовало развитие и использование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». К таким выводам пришли на заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью. Мероприятие состоялось в режиме видео-конференц-связи под председательством вице-губернатора Сергея Сарычева.

Только в Тюмени благодаря этому комплексу раскрыто 147 преступлений, пресечено 369 административных правонарушений. С использованием модуля видеоаналитики задержали 63 человека, которые были в розыске. Заместитель начальника полиции УМВД России по региону Евгений Козлов рассказал, что около 80 процентов преступлений – это правонарушения средней и небольшой тяжести. Впервые за много лет снизилось число краж, совершенных при помощи IT-технологий.

Сергей Сарычев поручил усилить информирование жителей о пресеченных преступлениях и задержаниях злоумышленников. «Вопросы, которые были рассмотрены на заседании, очень важные. Ранее они поднимались на совещании губернатора и руководителей правоохранительных органов региона. Задачи поставлены серьезные. Нужно закрепить тенденции по снижению числа зарегистрированных преступлений», – сказал вице-губернатор.