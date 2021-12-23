Путин заявил о низком коллективном иммунитете от ковида в России, но высказался против жестких ограничений

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России низкий, но ввод обязательной вакцинации или других жестких ограничений в стране не планируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции сегодня, 23 декабря, комментируя вопрос о высокой смертности от ковида в стране.

«Смертность высокая от чего? Уровень коллективного иммунитета у нас низкий – 59,4%. Вот вам результат. Нужно ли вводить меры преследования? Я думаю, что нет. Дело не в политической воле, а в том, что сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти эти ограничения», - сказал Путин.

По его словам, России нужно идти по другому пути - «с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер». «Если будем доходчиво объяснять необходимость вакцинирования, думаю, добьемся необходимого результата», - отметил глава государства.

«Вот в Германии усиливают меру ответственности, а что толку? – воскликнул Путин. - Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Скажем, сертификаты о вакцинации подделывают, так уже 270 с лишним дел возбуждено. Здесь надо бороться, а глобально нужно разъяснять и убеждать».

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