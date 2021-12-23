Путин: «Радость отцовства и материнства выше материального благополучия»

Президент РФ Владимир Путин, который проводит сегодня, 23 декабря, пресс-конференцию, высказался по поводу демографии в стране. Журналистка телеканала «Спас» поинтересовалась у главы государства, какие меры, кроме экономических, он видит полезными для повышения демографии. «У нас растет образ жизни, но Россия расхотела рожать. Мы еще и строить семью разучились», - сказала журналистка.

Владимир Путин не согласился с тем, что с рождением детей сегодня все плохо. По его словам, демографические провалы случились в 1941–43 годах и в 1992 году, когда «горизонт планирования стал минимальным». При этом в 2004–2006 годах, сказал президент, число рождений стало нарастать, и это связано «с изменением экономической ситуации и с расширением горизонта планирования». «Все наши действия, в том числе во время пандемии, были направлены на то, чтобы поддержать семьи с детьми», - уточнил Путин.

При этом он согласился, что в данном вопросе есть «вещи более тонкие, глубоко лежащие», но они характерны для «всех постиндустриальных стран».

«Посмотрите на Европу – везде одно и то же. Это связано с изменением приоритетов в жизни людей, в том числе в жизни женщин детородного возраста. Образование, постобразование, карьера, а потом ребенок. И это к 30 годам, а там уже и втором не задумаешься», - сказал президент.

Он добавил, что карьера и благосостояние – это важная вещь, но понимание того, что «радость отцовства и материнства выше материального благополучия, должно постепенно и спокойно внедряться в сознание наших людей».

«Нельзя навязывать, но нужно показывать все стороны большой дружной красивой семьи. Показывать, какое это счастье - иметь детей. И убеждать людей в том, что большего счастья в их жизни не существует. Делать это нужно талантливо, ярко, красочно, с помощью СМИ, деятелей искусства. И нужно поддерживать людей, которые принимают решение завести ребенка, материально».

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