В России автовладельцев освободили от обязательного техосмотра

Госдума утвердила поправки в законодательство об отмене обязательного технического осмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, россиянам не нужно будет проходить техосмотр легкового автомобиля или мотоцикла, если они используют транспорт в личных целях. При этом они могут проводит техосмотр по своему желанию.

Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

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