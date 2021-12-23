Судебные приставы пожаловались силовикам на сургутянку, которая их побила

52-летняя жительница Сургута стала фигуранткой уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, женщина напала на судебных приставов, которые пришли за ее сыном.

Преступление совершено 10 ноября. «Подозреваемая, находясь в своей квартире, расположенной в одном из домов по улице Просвещения города Сургута, в целях воспрепятствования судебным приставам по обеспечению деятельности судов в осуществлении принудительного привода в суд ее сына, нанесла двоим представителям власти по три удара руками в область головы. Несмотря на активное противодействие злоумышленницы, ее сын доставлен в суд, а женщина может понести уголовное наказание вплоть до лишения свободы», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.