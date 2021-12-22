Участников межрегионального нефтегазового кластера получат поддержку тюменских властей

С 2022 года в Тюменской области участники межрегионального нефтегазового кластера смогут получить субсидирование закупок. Постановление о новой мере поддержке бизнеса, анонсированной на Тюменском нефтегазовом форуме, подписал губернатор региона Александр Моор.

«Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, также являющихся участниками кластера. На сегодня в числе заказчиков «Газпромнефть-Ямал» и «Газпромнефть-Заполярье». В дальнейшем их количество, уверен, будет расти. Возмещение точно заинтересует тех, кто планирует развивать производство на нашей территории или собирается зарегистрировать обособленные подразделения в Тюменской области. А участники кластера будут наращивать промышленную кооперацию», - рассказал губернатор на личной странице в социальной сети.

Сегодня в регионе возвращают 5% стоимости импортозамещающего оборудования, закупленного заказчиками-компаниями нефтегазовой отрасли у тюменских производителей. В прошлом году благодаря этой мере поддержки ПАО «Сургутнефтегаз» приобрел у тюменских предприятий продукции и оборудования на 5,5 млрд рублей.

«Мы продолжим работать над кластерным развитием экономики региона и будем помогать нашим предприятиям сотрудничать еще плотнее. Сегодня прочные кооперационные связи – это конкурентное преимущество», - добавил Александр Моор.