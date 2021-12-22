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​В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидпорога почти в два раза

Больше 250 классов в Югре переведены на удаленку из-за гриппа и ОРВИ

​В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидпорога почти в два раза
Фото: pixabay.com

В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 20 процентов, но все равно превышает эпидпорог на 82 процента. Хуже всего ситуация с распространением вирусов среди взрослого населения округа старше 15 лет. В этом возрастной группе эпидпорог превышен в четыре раза.

«В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом доля взрослых старше 15 лет составляет 47,8 процента, соответственно, детей - 52,2. В динамике отмечается снижение заболеваемости по всем возрастным группам, но наиболее выраженное снижение - среди школьников 7-14 лет», - рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Выше среднеокружного показателя заболеваемость в 11 муниципалитетах, в том числе в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске.

Исследования показывают, что в округе циркулируют SARS-CоV-2 и вирусы гриппа. «В возрастной структуре суммарной заболеваемости гриппом наибольший удельный вес школьников 7-14 лет – 41 процент. В недельной динамике доля школьников снижается и возрастает доля взрослых и детей 3-6 лет», - отметили в ведомстве.

Из-за гриппа, ОРВИ и ковида на 50 неделе образовательный процесс переведен на дистанционный формат в 252 класса в 72-х школах в 11-ти муниципальных образованиях, двух школах-интернатах и трех колледжах.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 205, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 11:24
Главное ковид победить и куар-коды внедрить.

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