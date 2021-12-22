Мусорный регоператор Югры примет новогодние ели на переработку

АО «Югра-Экология», регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в ХМАО, организует акцию по переработке живых новогодних елей «Елочный сбор». Мероприятие пройдет в третий раз. Для участия в акции горожанам достаточно в январе 2022 года отнести ненужную елку на контейнерную площадку. Специалисты вывезут деревья спецтехникой на переработку, организованную «ЮТЭК-РС».

«Рейсы пройдут 21 и 28 января. Мульчаторы будут перерабатывать ели 28-29 января», - отметили в компании.

Переработкой елок в Ханты-Мансийске будет заниматься природный парк «Самаровский чугас». Елки Нижневартовска и Мегиона переработает АО «Городские электрические сети». В Радужном администрация города не первый год занимается мульчированием ненужных деревьев. В Лангепасе, Покачи, Пыть-Ях и Урае елки переработает «ЮТЭК-РС» и «ЮТЭК-Энергия». В Югорске к акции присоединятся предприятия с деревоперерабатывающим оборудованием.