За год продуктовый набор для «селедки под шубой» подорожал в России на 16%

Ингредиенты для популярного новогоднего салата «селедка под шубой» за год подорожали на 16% - до в среднем 453 руб. за пять порций. Об этом со ссылкой на «Сбермаркет» сообщает ТАСС. Сервис сравнил цены на продуктовый набор в декабре 2020 и 2021 годов. В прошлом году, согласно исследованию, ингредиенты для салата стоили 389 руб.

По данным аналитиков, больше всего подорожала селедка – на 70 руб. до 162 руб. за 800 г. Десяток яиц стоит в среднем 71 руб., 1 кг картофеля — 83 руб., 500 г лука — 15 руб., 500 г моркови — 19 руб., 1 кг свеклы — 35 руб., упаковка майонеза — 68 руб.

Согласно данным Росстата, порция оливье в 2021 году подорожала на 15% до 416 руб., а селедка под шубой — на 25% до 209 руб. Больше всего подорожали картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез — на 30-78%.

По данным ЦБ РФ, годовая инфляция в ХМАО в ноябре выросла до 5,39% после 5,29% месяцем ранее. На это повлиял рост цен на продовольственные товары и услуги, а также повышенный спрос на зарубежные туристические поездки в новогодний сезон.