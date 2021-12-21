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Минздрав утвердил национальный календарь прививок, в том числе против ковида

Вакцинация от коронавируса вошла в календарь профилактических прививок

Минздрав утвердил национальный календарь прививок, в том числе против ковида
pixabay.com

Глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. Туда вошла, в том числе, вакцинация против коронавируса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу Минздрава, обязательную вакцинацию против коронавируса должны проходить следующие категории:

- граждане в возрасте 60 лет и старше;

- взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах;

- лица, проживающие в социальных учреждениях;

- страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением;

- жители городов с населением миллион человек и более.

В документе отмечается, что прививать против ковида детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 129, комментариев: 1
Комментарии:
Миледи
Сегодня в 11:06
Не могу понять логики относительно пожилых. Никуда толком не ходят, преимущественно сидят дома, здоровье так себе, зачем их подвергать риску с этими вакцинами-то.

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