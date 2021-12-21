Вакцинация от коронавируса вошла в календарь профилактических прививок

Глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. Туда вошла, в том числе, вакцинация против коронавируса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу Минздрава, обязательную вакцинацию против коронавируса должны проходить следующие категории:

- граждане в возрасте 60 лет и старше;

- взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах;

- лица, проживающие в социальных учреждениях;

- страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением;

- жители городов с населением миллион человек и более.

В документе отмечается, что прививать против ковида детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.