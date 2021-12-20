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Эксперт объяснила, почему в северных городах бездомные собаки агрессивнее

Специалист назвала программу ОСВВ «мошенничеством, построенным на безграмотности населения»

Эксперт объяснила, почему в северных городах бездомные собаки агрессивнее
pixabay.com

В холодных регионах, в том числе и в ХМАО, бродячие собаки ведут себя агрессивнее, поскольку для выживания им необходимо больше белка, чем в теплых регионах. Такое мнение высказала руководитель Центрального клуба служебного собаководства ДОСААФ России Александра Герасимова в интервью Znak.com.

«Хищник в северных регионах вынужден охотиться чаще и объект охоты по возможности должен быть максимально крупным, чтобы дать возможность выжить целой стае. Все прекрасно знают, еще из бытоописания наших предков, что волки становились наиболее опасны именно в зимний период. Могли загрызть и лошадей, и ямщика. Голод — не тетка. И пройдет не так много времени, когда мы снова вернемся к подобному положению дел. Только в этот раз собаки займут место серых хищников», - сказала эксперт.

Она подчеркнула, что программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на место обитания), принятая в России два года назад, — это «мошенничество, построенное на безграмотности населения в сфере зоологии и кинологии в частности». «Она состоит из мифов уровня средних веков, банального мракобесия», - сказала эксперт.

Первый миф – это то, что все бездомные собаки оказались на улице по вине злых хозяев. По словам кинолога, 99% популяции бездомных собак в стране — это дикие животные, парии, которые никогда не жили с человеком. При этом домашние собаки, которые оказываются на улице, становятся первыми жертвами парий. «Стайные сплоченные хищники буквально уничтожают такую особь, так как она является их прямым конкурентом», - отметила Александра Герасимова.

Второй миф – что стерилизация полностью убирает агрессию. «От того, что животному вырезали семенники, оно не перестает хотеть есть, а значит, не перестает охотиться. Для стаи дикого хищника человек — такой же объект охоты, как и косуля», - подчеркнула эксперт.

По ее словам, во всем мире только в Индии программа ОСВВ является государственной и закреплена законодательно. И именно в этой стране ежегодно фиксируется огромное количество случаев бешенства у человека.

Выход, по мнению Александры Герасимовой, может быть только один - использовать практику ведущих стран мира. «Содержание в госприюте не более месяца, изучение поведения особи специалистами-кинологами, которые несут ответственность за передачу животного в семью. Потому как огромное количество диких собак в принципе невозможно адаптировать и социализировать к домашним условиям и контакту с человеком. Если не нашли семью, то усыпление. Так это делается в Европе», - заключила эксперт.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 390, комментариев: 2
Комментарии:
Albert Leonov
Сегодня в 17:12
Правильно, не возможно адаптировать - ликвидировать собаку!
40 мил в год ! Это куда такие деньги?!
Сергей Б
Сегодня в 17:22
Что верно, то верно: если человек отрезает собаке яйцы, то собака становится агрессивной и стремится к реваншу – око за око, яйцо за яйцо.
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