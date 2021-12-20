В Тюменской области подвели итоги первого конкурса грантов губернатора

В 2021 году в некоммерческий сектор Тюменской области было привлечено более 17 миллионов рублей. Об этом рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнечевских на итоговом заседании координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе.

«2021 год был для всех жителей Тюменской области очень напряженным в связи с активным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Даже более сложным, чем предыдущий. Мы все были вынуждены работать в достаточно жестких условиях ограничений. При этом мы не забыли про некоммерческий сектор. Сохранили все ранее введенные меры поддержки как на муниципальном, так и на региональном уровне. А также смогли привлечь в регион более 17 миллионов рублей для поддержки некоммерческого сектора в рамках взаимодействия с Фондом президентских грантов», — отметила заместитель губернатора.

Также Ольга Кузнечевских поблагодарила членов экспертного совета первого конкурса грантов губернатора Тюменской области за оказание содействия в его проведении: «Я благодарю представителей Общественной палаты Тюменской области, Общественных советов при региональных органах власти, представителей средств массовой информации и представителей научных, образовательных и иных организаций, которые взяли на себя дополнительную нагрузку в этот сложный период и провели независимую экспертизу представленных проектов. Надеюсь, что этот опыт был вам интересен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество».