В больнице села Казанское поступило два новых аппарата ИВЛ

Палаты интенсивной терапии Областной больницы №14 села Казанское оборудовали двумя новыми аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Оборудование поступило в медицинское учреждение в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Кроме того, в палате интенсивной терапии в селе Казанское установлен и активно используется при лечении пациентов новый аппарат для ингаляционного наркоза. Основное преимущество проводимой с его помощью ингаляционной анестезии – это управляемость и возможность легко поддерживать нужную концентрацию анестетика в крови больного. В палаты реанимации и интенсивной терапии структурных подразделений ОБ №14 поступили также шесть мультипараметрических прикроватных мониторов, позволяющих медикам непрерывно контролировать состояние пациентов и в случае необходимости незамедлительно корректировать лечение. А благодаря новым шприцевым инфузионным насосам больным обеспечивается долговременное и при этом максимально равномерное и точное внутривенное введение лекарственных препаратов», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Кроме того, в медицинском учреждении заменили три функциональные кровати для пациентов, переведенных или госпитализированных в палату интенсивной терапии.