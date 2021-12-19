В Югре годовалый ребенок госпитализирован с огнестрельным ранением

В Кондинском районе полуторогодовалый мальчик госпитализирован с огнестрельным ранением. Ребенок стал жертвой родительских разборок. Из охотничьего ружья в малыша выстрелил 35-летний отец.

Трагедия произошла ночью 18 декабря. Стрелок задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью и в угрозе убийством.

«Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов поселка Кондинское, во время ссоры со своей 27-летней сожительницей, угрожал ей убийством и допустил неосторожное обращение с охотничьим ружьём, вследствие чего произвел выстрел в сторону совместного полуторагодовалого сына. В результате происшествия ребенок получил тяжёлые травмы нижних конечностей и госпитализирован», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.