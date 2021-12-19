Число госпитализаций в ЮАР уменьшилась с приходом омикрона

Политолог Станислав Белковский считает не полностью оправданным оптимизм по поводу омикрона, потому что прекращение эпидемии выгодно не всем. Такое заявление он сделал в эфире программы «Время Белковского» на «Эхе Москвы».

«Собственно, сегодня уже даже говорят, что в ЮАР заболеваемость омикроном существенно выше, чем у дельты, но госпитализаций на порядок меньше. В частности, по итогам 2-й недели новой волны госпитализаций в ЮАР госпитализация понадобилась лишь 1,7% людей, в то время как в эпоху доминирования штамма дельта — 19%. В 10 раз меньше. Поэтому, собственно, все мы переболеем омикроном и пандемии будет положен конец. Опять же, если прислушиваться к науке, это очень оптимистичное заявление. Тем более, что неожиданно британцы предстали со знаком плюс, а не разрушителями миропорядка. Но здесь следует отметить, что всё-таки я не был бы столь оптимистичен, потому что достаточно посмотреть на доходы Pfizer (например, в 2020 году 42 млрд. долларов, а в 2021 — 82), чтобы понять, что в мировых элитах очень много людей, которые не хотели бы быстрого прекращения эпидемии и расследования о том, правилен ли был менеджмент в эту эпоху», - сказал политолог.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где распространился новый штамм коронавируса «омикрон», фиксируют снижение уровня госпитализации за последние дни.

При этом глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид, выступая в эфире воскресной программы Би-би-си «Шоу Эндрю Марра», заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже стал доминирующим на территории страны и высказал опасения о наличии «реального риска» перегрузки системы здравоохранения страны в ближайшей перспективе.

«По состоянию на вчерашнее утро у нас были подтвержденные данные о 85 госпитализированных с «омикроном» пациентах. В больницах, конечно, находятся тысячи людей с COVID-19, но мы сейчас говорим конкретно об «омикроне. Так что люди начинают попадать в больницы с «омикроном», и, к сожалению, уже подтверждено семь смертей среди тех, кто были им заражены. Эти показатели могут показаться небольшими, однако нужно помнить, что люди, которые попадают в больницы, в среднем инфицируются за 17 дней до этого момента. 17 дней назад на «омикрон» приходилось лишь около 1% всех случаев заражения в стране, а сегодня этот показатель составляет примерно 60%», - приводит цитату министра ТАСС.