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​Вот такой вышины! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 самых высоких новогодних Югры в 2021 году

​Вот такой вышины! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Главным атрибутом Нового года по праву считают нарядную елку. Сияющая гирлянда, разноцветные шары и звездочка на верхушке – лесная красавица приносит праздничное настроение каждому. Ежегодно мэрии разных городов пытаются удивить местных жителей необычным оформлением и ее масштабами. Корреспонденты siapress.ru составили рейтинг городов Югры с самыми высокими новогодними елками в 2021 году.

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск еще до того, как получил официальный статус Новогодней столицы Сибири, поражал шикарной праздничной атмосферой. И высота елки здесь соответствующая – 32 метров. Эффекты на новогодней красавице создаются с помощью специальной программы. Елка состоит из более тысячи световых элементов, а в каждой лампочке находится три пикселя разных цветов.

Нижневартовск

Нижневартовск не отстает от Новогодней столицы. В начале декабря на центральной площади поставили главную елку высотой 22 метра. Здесь же установят сказочный городок, посвященный народному искусству и 50-летнему юбилею города. Кроме того, администрация подготовила интерактивную карту «Зимние забавы», на которой жители и гости Нижневартовска смогут узнать расположение катков, горок и елок.

Сургут

И в этом году в Сургуте на площади Советов установили традиционную 16-метровую елку. Помимо главного атрибута Нового года, на девяти городских площадках появятся ледовые скульптуры по мотивам мировой литературы. Горожан планируют удивить новыми элементами оформления.

Мегион

Еще немного и Мегион бы догнал сургутскую елку - высота дерева достигает 15 метров. Администрация города назвала новогоднюю красавицу «Млечный путь» за светодинамичное освещение и украшение в виде звезд.

Лангепас и Пыть-Ях

На пятом месте расположилась лангепасовская елка, высотой 12 метров. Ее установят в самом центре ледового городка «Зимняя сказка» вместе с символом 2022 года – тигром. Жителей города удивят необычной большой горкой – с одной ее стороны можно скатываться на ледянке, а с другой – на тюбинге или ватрушке. Локация будет полностью готова 25 декабря, пока что оформление елки не завершено.

Елку такой же высоты установили и на главной площади в Пыть-Яхе. В этом году администрация определила довольно необычную тему ледовых городков – фигуры животных из мультфильма «Мадагаскар».


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Сегодня в 15:14, просмотров: 40, комментариев: 0
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