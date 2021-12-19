Силовики нашли мальчика, который три дня разводил панику в Нефтеюганске

В Нефтеюганске задержали 13-летнего подростка, который может быть причастен к ложным сообщениям о минировании социальных и административных объектов в городе. Об этом сообщили источники Znak.comи ТАСС.

«Установлена личность подростка, который, возможно, причастен к серии сообщений о минировании административных зданий. Ему 13 лет, и, согласно законодательству, он не может быть привлечен к какой-либо ответственности», - цитирует собеседника ТАСС.

В Нефтеюганске три дня подряд эвакуировали школы, колледжи, институты, медицинские и административные учреждения, торговые центры и АЗС. Правоохранительные органы обследовали все здания, подозрительных объектов обнаружено не было. В пресс-службе мэрии сообщали, что спецмероприятия проводились из-за сообщений о предполагаемом минировании в Telegram.