Закон о продлении дачной амнистии приняла Госдума РФ

Дачная амнистия в России продолжится — закон о ее продлении на десять лет накануне приняла в третьем, финальном чтении Госдума. По данным «Известий», проект ранее внесли на рассмотрение глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак.

Напомним, что закон о дачной амнистии действует уже 15 лет — он вступил в силу в 2006 году и позволяет легализовать жилые дома, построенные на земельных участках, не оформленных в собственность, до вступления в силу Градостроительного кодекса в 1998 году. За это время дачной амнистией воспользовались 14 миллионов россиян, сообщает замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.

Закон о дачной амнистии неоднократно продлевали: он должен был закончить свое действие сначала в 2009 году, потом в 2015-м и 2018-м.