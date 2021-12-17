Тюменская полиция перейдет на усиленный режим работы в праздники

В Тюменской области готовят безопасную инфраструктуру для празднования Нового года и Рождества. Межведомственное взаимодействие обсудили на совместном онлайн-заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Тюменской области.

«Четкое и оперативное межведомственное взаимодействие – важнейшее условие эффективности нашей работы по обеспечению безопасности и общественного порядка в праздничные дни», – подчеркнул губернатор региона Александр Моор.

Начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец сообщил во время мероприятия, что тюменская полиция перейдет на усиленный вариант несения службы с 30 декабря. Безопасность в местах массового пребывания людей в праздничные дни будут обеспечивать 350 полицейских, 80 народных дружинников и 50 казаков. Кроме того, маршруты нарядов полиции максимально приблизят к местам проведения праздничных мероприятий.

Все объекты, где станут проводиться праздничные мероприятия, будут обследованы специалистами на предмет обнаружения взрывных устройств, а также на исправность систем автоматической противопожарной защиты.