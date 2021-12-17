​Депутат попросил прокурора Урая разобраться в странной связи мэра и начальницы одного из управлений

Депутат из Югры Леонард Насибуллин заподозрил мэра Урая в неформальных связях с заместителем начальника Управления по развитию местного самоуправления. Народный избранник сослался на слова горожан: по их информации, глава муниципалитета ранее работал со своей подчиненной, а после перехода в администрацию, забрал девушку с собой.

«Я направил официальный запрос главе города с вопросами по Буниной: какое у неё образование, стаж работы, как проходил конкурс при приеме на работу, каков фонд заработной платы и должностные обязанности и главное обоснованность принятия на эту должность именно этого человека, но получил от главы отписку, с предложением самому поискать информацию на сайте города Урай, что я и сделал, но подробной информации по данным ссылкам на свои вопросы не нашел», – указал Насибуллин в своем обращении к местному прокурору.

Парламентарий также подчеркнул, что заместитель начальника Управления по развитию местного самоуправления не имеет опыта работы в муниципальной службе.

«Считаю, что подобное продвижение может быть связано только или с личными, неформальными отношениями с данной женщиной, или другими основаниями, которые могут выходить за пределы не только этики муниципальных служащих, но и законодательства Российской Федерации», – резюмировал Насибуллин.

Ранее этот же депутат заподозрил администрацию Урая в «семейном подряде».