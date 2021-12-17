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​«Давай выйдем!»: депутаты Госдумы устроили потасовку во время заседания // ВИДЕО

Рассмотрение закона о QR-кодах в Госдуме привел к потасовке депутатов КПРФ и «Единой России»

​«Давай выйдем!»: депутаты Госдумы устроили потасовку во время заседания // ВИДЕО
Видео: instagram.com/insta_matveev

Рассмотрение в Госдуме законопроекта о QR-кодах было по-настоящему горячим – депутаты от стандартных обсуждений перешли к потасовке. До драки не дошло, но парламентарии потолкались, прозвучала даже пацанская фраза: «Давай выйдем!». Видео инцидента и комментарии по этому поводу на личной странице в инстаграме опубликовал депутат нижней палаты парламента от КПРФ Михаил Матвеев.

16 декабря в Госдуме рассматривался законопроект о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса, наличии антител или медотвода. Депутаты фракции КПРФ Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин на заседании Госдумы растянули плакат «против QR-фашизма», передает ТАСС.

«Сергей Павлович, коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин и попросил комиссию по регламенту «зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью».

После этого между коммунистами и единороссами произошла потасовка: депутаты разговаривали на повышенных тонах, толкались и хватали друг друга за одежду. О пострадавших во время инцидента не сообщается.

Резонансный законопроект прошел первое чтение, однако документ вновь на месяц отправили для обсуждения в регионы.

«Начали рассмотрение законопроекта № 17357–8, внесенного Правительством РФ. Вопросов прозвучало много. По этой причине ряд предложений, улучшающих нормы законопроекта, зафиксировали в Постановлении Думы, что происходит довольно редко. Это сделано, чтобы ко второму чтению по возникшим вопросам были найдены решения», — написал Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.


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Сегодня в 07:54, просмотров: 320, комментариев: 0
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