Голикова: привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификат на полгода

Россияне, которые привились за рубежом иностранными вакцинами или «Спутником V», смогут получить российский ковид-сертификат сроком на полгода после сдачи теста на антитела. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Они смогут, приехав или находясь здесь (в России), сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», - сказала Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Получить ковид-сертификат также смогут граждане, у которых с 1 января этого года был положительный ПЦР-тест, но не был поставлен диагноз в больнице. После сдачи теста на антитела им выдадут ковид-сертификат на год.

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