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СМИ: лекарство от алкоголизма оказалось эффективно для лечения ковида

Ученые обнаружили, что лекарство от алкоголизма лечит коронавирус

СМИ: лекарство от алкоголизма оказалось эффективно для лечения ковида
pixabay.com

Препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам может использоваться для лечения коронавируса. Это показало исследование специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы, пишут «Известия».

В исследовании использовался анализ базы данных историй болезни из национальной системы здравоохранения по делам ветеранов. Всего в анализ включили 944 тыс. пациентов, которые сделали хотя бы один тест на коронавирус в период с февраля 2020 года по февраль 2021-го. Из них 2 233 пациентам был прописан дисульфирам от алкоголизма. У ветеранов, принимавших дисульфирам, заболеваемость оказалась на 34% ниже, чем у тех, кто не пил препарат. Кроме того, ни один из тех, кто лечился дисульфирамом от алкоголизма и болел COVID-19, не умер.

Сообщается, что первыми о возможной эффективности лекарства при коронавирусе заговорили российские ученые. Статья с подобными выводами под авторством группы химиков из НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН была опубликована в июльском номере журнала Mendeleev Communications.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 183, комментариев: 0
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