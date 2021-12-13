16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4698   EUR  82,8299  

Новости

Больше новостей
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Как вы проведете новогодние праздники?
Комментировать
0
Нужна ли «Вершина» как культурный центр Сургуту?
Комментировать
0
Больше опросов

​МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть Private LTE в России

МегаФон к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа

​МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть Private LTE в России
Фото: Shutterstock

МегаФон к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по всей России. Она позволит обеспечить улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.

Стороны подписали соглашение о строительстве сети в декабре 2021 года. За несколько лет будет реализован полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети.

«Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищённых смартфонов, беспилотных аппаратов. Даже с существующими технологиями передачи данных (проводная сеть, wi-fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа на горизонте нескольких лет составит более 59 млрд рублей. Мы рассчитываем, что развёртывание сети PLTE на всех предприятиях станет важным шагом к реализации этого потенциала.

Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», – сообщил Василий Номоконов, член правления – исполнительный директор СИБУРа.

Корпоративная сеть PLTE будет охватывать территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». МегаФон обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить ёмкость сети на производственных площадях, а также предоставить резервирование и широкий охват покрытия. Кроме того, PLTE будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

«МегаФон первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не менее, проект с СИБУРом станет самым масштабным в России. Его главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE – это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети», – комментирует Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона.

Основные плюсы сетей PLTE для СИБУРа как компании с высоким уровнем цифровизации и автоматизации процессов – это скорость и мобильность, которые достигаются при полном удовлетворении всех требований информационной безопасности. К примеру, сети PLTE позволят СИБУРу использовать на предприятиях взрывозащищённые смартфоны в качестве универсального инструмента коммуникации, заменяющего, с одной стороны традиционную радиосвязь, а с другой стороны – чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть небезопасны в производственных условиях.

«Платформа связи на базе технологии LTE позволит нам еще быстрее внедрять цифровые решения, подключать IoT устройства, и рабочие станции. Кроме того, у частного LTE есть ощутимые преимущества перед сетями Wi-Fi – это не только лучшая стоимость решения, но и возможность централизованного управления и мониторинга всех параметров сети. Мы используем оборудование 5G Ready, что позволит нам оперативно перейти на новые стандарты связи, увеличив как пропускную способность новых продуктов и сервисов, так и качественные параметры платформы связи СИБУРа», – сообщил Игорь Тютрин, руководитель по ИТ-инфраструктуре и эксплуатации СИБУР Диджитал.


нравится (0) не нравится (0)
13 декабря в 14:37, просмотров: 750, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. СМИ: в спецшколе Сургута подростка изнасиловали из-за проигрыша в карты 3075
  2. Сургутяне негодуют: супермаркет развел свалку у жилого дома 1193
  3. В Ханты-Мансийске кроссовер Hyundai улетел с дороги и перевернулся на бок 1078
  4. ​Парки – не только для прогулок 938
  5. ​Самолеты Utair начнут летать из Сургута в Курган с 10 января 929
  6. В Югре отменили ограничение на профосмотры и диспансеризацию, но не для всех 927
  7. Без зрелищ не останемся: новогодние культурные мероприятия в Югре не отменят 834
  8. ​Шесть процентов беременных пациенток Сургутского перинатального центра привились от ковида 792
  9. ​Замминистра Минстроя Юрий Гордеев приехал в Югру из-за фенольного жилья 768
  10. Глава обновленного избиркома Югры пообещал внедрить электронное голосование на выборах 752
  1. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9198
  2. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 6425
  3. Актировки близко: ночью в Сургуте прогнозируют мороз до -36 градусов 5018
  4. ​В Сургуте 16-летний парень задохнулся в отцовской машине 4689
  5. ​Деньги на выкуп «Вершины» – не проблема. Главное, чтобы в головах чиновников был мозг, и он пошевелился, а деньги найдутся 3977
  6. ​Жители Нефтеюганска переживают за лошадей, которые питаются на помойке в мороз 3508
  7. ​«Маршрутка в помощь». Возмущенный ценами на такси сургутянин разозлил горожан 3208
  8. ​Все-таки сократили: сургутские школьники уйдут на зимние каникулы позже 3186
  9. Депутаты и чиновники Сургута обсудили перспективы строительства нового кладбища 3156
  10. СМИ: в спецшколе Сургута подростка изнасиловали из-за проигрыша в карты 3075
  1. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 9519
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9198
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 8527
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 8275
  5. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 7857
  6. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 7381
  7. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 7186
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 7113
  9. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 6938
  10. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6756

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика