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Глава BioNTech не подтвердил информацию о том, что не проходил вакцинацию от COVID-19

Угур Шахин заявил, что получил три дозы вакцины от коронавируса

Глава BioNTech не подтвердил информацию о том, что не проходил вакцинацию от COVID-19
Фото: ru.euronews.com

Сооснователь немецкой компании BioNTech (занимается разработкой вакцины Phizer) Угур Шахин опроверг информацию о том, что он не прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает немецкий журнал Stern со ссылкой на пост Шахина.

«В социальных сетях была дезинформация, что я якобы не был вакцинирован. Фактически мы с женой получили три дозы вакцины BioNTech», — написал он.

Информация о том, что Шахин не делал прививку от COVID-19, была опубликована в виде отрывка из интервью. Там бизнесмен сообщил, что у него «не было законного права на вакцинацию», однако материал был опубликован год назад, в то время как отрывок из него стали распространять в 2021.


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12 декабря в 17:36, просмотров: 920, комментариев: 0
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