Ученые усомнились в практике введения бустерных вакцин спустя 3 месяца после основного курса

Представители Центра им. Гамалеи считают, что введение бустерных доз вакцин Pfizer и Moderna спустя три месяца после основного курса может иметь непредвиденные последствия. Ученые также отметили, что ни в одну пандемию не применялся такой опыт. Информация об этом появилась в Twitter «Спутника V».

«Поспешное внедрение во всем мире бустерной вакцинации раз в три месяца мРНК-препаратами без долгосрочного тестирования может иметь непредвиденные последствия для безопасности [здоровья] и подчеркивает непродолжительность действия вакцин с мРНК», — заявили в Центре им. Гамалеи.