Основатель Tesla Илон Маск не исключил ухода с работы ради блогерства

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил, что рассматривает возможность ухода с работы, чтобы стать влиятельным блогером. Такое заявление он сделал после продажи 11 млн акций компании.

«Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером», — написал Илон Маск у себя в Twitter. Несколько блогеров с миллионными аудиториями уже предложили бизнесмену помочь с продвижением его каналов.

Ранее стало известно, что Маск продал свыше 934 тыс. акций Tesla на общую сумму $963 млн. Бизнесмен пятую неделю подряд сокращает свою долю в компании, выполняя свое обещание продать до 10% своей доли в компании. Ему необходимо продать еще 6 млн акций, чтобы достигнуть обещанного порога в 10%, пишут «Ведомости».

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд. На данный момент оно оценивается в $263 млрд.