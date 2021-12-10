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Уральский экс-депутат появился голым на онлайн-заседании партии «Яблоко»

Экс-депутат из Екатеринбурга забыл выключить веб-камеру и предстал перед коллегами в обнаженном виде

Уральский экс-депутат появился голым на онлайн-заседании партии «Яблоко»
Скрин / youtube.com

Бывший депутат Екатеринбургской гордумы, руководитель свердловского реготделения партии «Яблоко» Максим Петлин предстал перед однопартийцами в обнаженном виде. Инцидент произошел во время онлайн-заседания реготделений «Яблока», в котором участвовали девять человек, в том числе депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

На видео, которое появилось в сети, видно, как Максим Петлин встает из-за стола, затем выходит из кадра и возвращается без одежды. В обнаженном виде Петлин быстро проходит мимо камеры.

Максим Петлин возглавил свердловское отделение «Яблока» в 2009 году. В том же году был избран депутатом Екатеринбургской гордумы. В 2011 году его задержали по подозрению в вымогательстве взятки у директора строительной компании. В 2013 году был осужден на три года колонии. В 2015 году Петлин стал членом федерального бюро «Яблока», а в 2021 году вновь был назначен руководителем свердловского отделения партии.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 281, комментариев: 2
Комментарии:
Флудер
Сегодня в 14:40
Если бы Бог считал обнаженного человека уродливым, он бы не создавал его по образу и подобию своему.
И если человек считает обнаженное тело чем-то постыдным, то эти мысли противны Богу.
йося
Сегодня в 15:36
А может он просо эксбиционист, ну это всяко лучше чем гомосек или шестерки всех мастей
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