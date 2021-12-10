Экс-депутат из Екатеринбурга забыл выключить веб-камеру и предстал перед коллегами в обнаженном виде

Бывший депутат Екатеринбургской гордумы, руководитель свердловского реготделения партии «Яблоко» Максим Петлин предстал перед однопартийцами в обнаженном виде. Инцидент произошел во время онлайн-заседания реготделений «Яблока», в котором участвовали девять человек, в том числе депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

На видео, которое появилось в сети, видно, как Максим Петлин встает из-за стола, затем выходит из кадра и возвращается без одежды. В обнаженном виде Петлин быстро проходит мимо камеры.

Максим Петлин возглавил свердловское отделение «Яблока» в 2009 году. В том же году был избран депутатом Екатеринбургской гордумы. В 2011 году его задержали по подозрению в вымогательстве взятки у директора строительной компании. В 2013 году был осужден на три года колонии. В 2015 году Петлин стал членом федерального бюро «Яблока», а в 2021 году вновь был назначен руководителем свердловского отделения партии.